NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях мощнейших санкций

NI: Россия добилась рекордного профицита в условиях мощнейших санкций
Petr Svancara/www.globallookpress.com
Задавить Москву не получилось - от рестрикций пострадал сам Запад

Ограничительные меры, введенные западными государствами, вовсе не справились со своей основной задачей: навредить России и нанести ей максимальный экономический ущерб. В материале The National Interest говорится, что в 2022 году профицит РФ от внешнеторговой деятельности лишь за второй квартал перевалил за 70 миллиардов долларов.

Национальная валюта демонстрирует устойчивость – таких значений к евро рубль не показывал с 2015 года. Обозреватель считает, что успех Москвы обусловлен стоимостью товаров и экспортом энергоносителей, а также зерна и золота, передает "Свободная Пресса".

Парадокс же заключается в том, что наибольший ущерб понесли авторы рестрикций. В прошлом году Евросоюз импортировал порядка 40 процентов природного газа из России. Ныне в Европе ощутим дефицит топлива, наблюдается высокий уровень инфляции, пишет телеканал "360".

В отопительный сезон спрос на энергоресусы резко вырастет. На фоне отказа от импорта российской нефти морским путем в соответствии с постановлением ЕС ситуация для европейцев будет лишь ухудшаться, уточняет "Общественная служба новостей".

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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