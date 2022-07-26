Глава РФ изящно обвел американца вокруг пальца

Западная коалиция сплотила свои ряды для того, чтобы заставить Россию плясать под свою дудку. Однако планы Брюсселя и Вашингтона оказались несбыточными, Москва демонстрирует высокую устойчивость к массированному санкционному давлению. В США уже говорят о том, что в экономической войне российскому лидеру Владимиру Путину удалось хитроумно обставить своего вашингтонского оппонента Джо Байдена и фактически оставить его с носом.



Размышлениями на этот счет поделился известный американский журналист Томас Лифсон. Эксперт уверен, что Владимир Владимирович изящно обвел вокруг пальца главу США.

Журналист напомнил, что энергетическая война против Российской Федерации закончилась тем, что цены на энергоносители резко подскочили и привели к увеличению прибыли России. Вашингтон надеялся, что российская нефть будет простаивать в наших хранилищах, однако ее охотно покупает Саудовская Аравии, причем страна готова платить за российские энергоресурсы втридорога.

Эр-Рияд использует наши ресурсы для производства электрической энергии, а собственные полезные ископаемые отправляет в западные страны по резко взвинченным ценам. Таким образом, Брюссель и Вашингтон терпят поражение в топливной войне. При этом Москва осталась в выигрыше, резюмировал журналист.