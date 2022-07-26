С громким заявлением выступил глава Министерства экономики ФРГ

На протяжении последнего времени западная коалиция делает все для того, чтобы испортить жизнь России. Однако по факту происходит так, что больше всего страдают сами европейцы. Впрочем, печальные итоги антироссийской политики не способны вразумить оголтелых русофобов в ЕС и США. Так, немецкий министр объявил, что введение в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток – 2" станет фактически "капитуляцией" Европейского союза перед Россией.



Речь, посвященную нашему трубопроводу, произнес глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек. Высокопоставленный немец подчеркнул, что Берлин вот уже несколько лет делает все, чтобы избавиться от энергетической зависимости от Российской Федерации. Мол, такие связи с Москвой таят огромную угрозу для Берлина.

При этом сегодня многие задумываются о том, что простое решение запустить российский трубопровод спасло бы Европу от энергетического кризиса. Однако Хабек подчеркнул, что такое развитие событий недопустимо, так как "означало бы капитуляцию со всеми санкционными мерами". Таким образом, Германия готова замерзать, но не откажется от русофобской политики.

К слову, недавно в США объявили, что российский лидер Владимир Путин в топливной войне оставил американского президента Джо Байдена с носом.