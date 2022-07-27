Европейцы загнали себя в ловушку

Западная коалиция рассчитывала продавить нашу страну и навязать ей свою волю за счет беспрецедентного санкционного давления. Однако итог получился плачевным для самой Европы. Японские эксперты считают, что последствия экономического кризиса могут разрушить единство Европейского союза.



Как подчеркнули аналитики Страны восходящего солнца, судьба Евросоюза решится уже в этот зимний период. Очевидно, что при наступлении холодов максимально остро встанет вопрос о дефиците энергетических ресурсов.

В Японии отметили, что если уровень жизни жителей Европы продолжит ухудшаться, еврообъединению грозят тяжелые испытания. Разумеется, привыкшие к комфорту европейцы не смогут мириться с регулярными отключениями электроэнергии и прочими неудобствами.

При этом аномальная жара только ухудшает ситуацию, сейчас расход энергоресурсов резко повысился из-за необходимости кондиционировать помещения. Таким образом, делать запасы на зиму становится все труднее, отмечает телеканал RT.

К слову, недавно в Германии обозначили одно условие капитуляции Европы перед Россией.