Вильнюс продолжает антироссийскую агрессию

Сегодня, 28 июля, стало известно, что после снятия напряженности вокруг блокады Калининградской области Литва решила нанести новый удар по транзиту. Тревожными новостями поделился глава российского посольства в Вильнюсе Сергей Рябоконь.



Высокопоставленный дипломат сообщил, что местный "Шяуляй банк", который занимается обслуживанием всего калининградского транзита, неожиданно заявил, что уже с 1 сентября введет полный запрет на проведение банковских операций с Российской Федерацией.

"Зачем вы готовите второй удар по грузовому транзиту?" – задал риторический вопрос литовским властям российский дипломат.

Дипломат напомнил, что ранее были достигнуты договоренности, согласно которым напряженность вокруг ситуации с транзитом была снята, транспорт снова заработал. На этом фоне непонятно, зачем Литва снова накаляет обстановку.

Рябоконь отметил, что практически весь транзит замкнут на одном литовском банке "Шяуляй банк", который собрался прекратить взаимоотношения с Россией. Очевидно, что Литва снова бьет по Калининграду, но теперь с другой стороны. Посольство РФ уже передало ноту в МИД Литвы по возможности оплаты транзита.