Русофобствующую Латвию поймали на позорной лжи

Русофобствующую Латвию поймали на позорной лжи
Фото: www.unsplash.com
Риге приходится исхитряться, чтобы пользоваться благами "ненавистной" Москвы

В западном сообществе существуют страны, которые особо люто поддерживают все антироссийские настроения и борются за пальму первенства в рейтинге держав-русофобов. Безусловные успехи на этом поприще делает Латвия. Однако проза жизни не обошла эту европейскую страну – все хотят жить в теплых квартирах и нормальных условиях. Так, выяснилось, что Рига снова покупает российский газ, но по "мутным схемам".

Соответствующее признание сделал руководитель компании Latvijas gaze Айгарс Калвитис, передает интернет-издание URA.RU.

Высокопоставленный латыш не стал юлить и объявил, что закупает российский газ по обходным схемам, а не напрямую у отечественного энергетического гиганта "Газпром".

Бизнесмен сообщил, что латвийская компания использует поставщика, у которого перекупает российский газ, передает телеканал "360". Такая схема реализуется для того, чтобы обойти "ультиматум Путина" и не платить за энергоресурсы рублями. Сколько денег Латвия теряет на таких махинациях, история умалчивает.

При этом официальная Рига утверждает, что делает все для того, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Источник: Delfi Bizness ✓ Надежный источник
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