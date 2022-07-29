Премьер Саксонии описал неутешительный финал "войны" Запада с Россией

Премьер Саксонии описал неутешительный финал "войны" Запада с Россией
Фото: www.unsplash.com
Европа делает хуже только себе

В последнее время давление на нашу страну со стороны коллективного Запада только наращивается. Однако в Европе есть политики, которые готовы трезво смотреть на положение дел и понимают, чем обернется противостояние России, которая всего лишь отстаивает свои национальные интересы. С любопытным заявлением на этот счет выступил премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер.

Высокопоставленный немец четко обозначил, к чему приведет усиление давления на Российскую Федерацию. По мнению премьер-министра, попытки изолировать Москву являются очень глупой и опасной затеей.

Политик отметил, что коллективный Запад может добиться практически полного разрыва отношений с между Европой и Россией, однако это ударит, в первую очередь, именно по Европейскому союзу. Разумеется, Москва будет искать новых союзников и развернется в Азию, в частности, в сторону Китайской Народной Республики.

"Гораздо опаснее для нас Россия, ориентированная на Китай и не имеющая связей с Европой", – подчеркнул Кречмер.

Политик напомнил, что за последние десятилетия Европе и России удалось выстроить крепкие связи, которые необходимо укрепить. Дальнейшая эскалация ситуации приведет к самым печальным последствиям.

Источник: Die Zeit ✓ Надежный источник
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