Запад столкнулся с обратным эффектом

Cанкционное давление, обрушившееся на Россию, дало, к неожиданности для западных элит, совершенно обратный эффект: Москва смогла перестроиться на азиатские рынки. За время беспрецедентного экономического давления со стороны Запада Россия достигла рекордного профицита, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

С января 2022 года рубль входит в число одной из самых крепких валют мира: за полгода он укрепился на 50 процентов. Такой исход событий представляется еще более невероятным на фоне заморозки зарубежных активов Российской Федерации.

"Нет ни единого признака, который бы указывал, что Путина это как-то беспокоит. Сокрушить российскую экономику, вернуть ее в каменный век не получилось. А Запад, между тем, продолжает погружаться в рецессию – Европа начинает ощущать "газовый голод". Везде дорожает жизнь. Правда, никто не осмеливается подвергать сомнению санкционные действия", – говорится в материале.

Ранее мы писали, что Центробанк рассматривает возможность закрытия биржевых торгов долларов и евро – если коллективный Запад введет санкционные ограничения уже в отношении Мосбиржи и ЦКБ.