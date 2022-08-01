Москва не занимается благотворительностью - особенно с недружественными странами

Российская Федерация была и остается надежным участником на рынке металлургической отрасли, продолжая поставлять продукцию странам. Однако Москва не собирается заниматься благотворительностью и действовать в "минус" себе, особенно если речь идет о недружественных государствах, указал глава государства Владимир Путин, выступая на совещании отраслевого комплекса.

Как указал Путин, надежность поставок не должна страдать ни от каких политических конфликтов – каждый участник рынка должен демонстрировать свою надежность. Москва же верна собственным принципам. Однако торговые отношения не должны предполагать действий в убыток себе – речь идет как о рынке металлов, так и экспорта в целом.

Вместе с тем глава государства коснулся антироссийских санкций, заявив, что коллективный Запад дескредитировал принципы ВТО – фактически "выбросил их на помойку". Как следствие, в европейских странах сегодня наблюдается снижение качества жизни. Однако до собственного населения местному истеблишменту нет совершенно никакого дела, передает телеканал "360".

Путин не стал уточнять, о каких конкретных нарушенных принципах организации идет речь.

Ранее в The Guardian заявили, что рубль, вопреки санкциям, оказался самой крепкой валютой 2022 года.