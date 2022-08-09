"Садись, двойка": Захарова врезала эстонскому премьеру-русофобке

"Садись, двойка": Захарова врезала эстонскому премьеру-русофобке
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве привыкли к заявлениям за гранью разумного

Широкий резонанс получило недавнее предложение эстонского премьер-министр Кайи Каллас ввести жесткий запрет на выдачу туристических виз всем россиянам. С заявлением на эту тему выступила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны подчеркнула, что такого рода заявления находятся на грани национализма, проявление которого должно жестко пресекаться современным обществом.

Однако же первое лицо Эстонии считает вполне допустимым выступать со скандальными заявлениями, предусматривающими разделение людей по национальному признаку. Захарова резко отреагировала на слова эстонки и подчеркнула, что подобное поведение абсолютно недопустимо.

"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена Евросоюза может нести чушь на грани национализма?" – задается риторическим вопросом дипломат.

Захарова подчеркнула, что все люди должны иметь равные права и дискриминация абсолютно недопустима.

"Садись, Кая, двойка", – осадила эстонку за незнание основных прав и свобод человека Захарова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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