Любители четвероногих столкнутся с серьезными трудностями

Западные страны продолжают оказывать давление на наше государство. Многие иностранные компании вынуждены покинуть российский рынок. С весьма неприятным заявлением для владельцев кошек и собак выступили представители крупнейшей американской компании по производству кормов.



Так, о приостановке выпуска серии кормов заявили в компании Purina. Известно, что это предприятие занимает достаточно большую долю на российском рынке. Уже в самое ближайшее время на территории нашей страны прекратится торговля и производство кормов Friskies для кошек и собак, а также Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. При этом другие серии питания для животных будут продаваться в привычном режиме.

Такое печальное для кошатников и собачников решение объяснили тем, что из-за антироссийских санкций появились серьезные проблемы в логистических цепочках. Компания больше не может заниматься реализацией ряда товаров.

К сожалению, теперь россиянам придется искать альтернативу покидающим российский рынок кормам. Впрочем, отечественные производители обещают в кратчайшие сроки занять освободившуюся нишу.