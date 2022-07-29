Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Российский Центробанк рассматривает возможность формирования курса американской валюты при прекращении торгов евро и долларов. Такой сценарий вполне вероятен, если в санкционные списки попадут Мосбиржа с Национальным клиринговым центром. Регулятор склоняется к созданию платформы, на которую будут стекаться валютные котировки крупных банков – по аналогии с Bloomberg.
Если указанные платформы окажутся в списке подсанкционных организаций, валютные торги парализуют. В таком случае, считает регулятор, необходима собственная платформа.
Пару месяцев назад заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева провела встречу, на которой шло обсуждение сценария введения рестрикций в отношении Мосбиржи с ЦКЦ. Регулятор прорабатывает меры на такой случай – ситуация может дойти и до заморозки всех средств клиентов НКЦ и прекращения всех торгов в валюте на Мосбирже.
Клиентские средства в НКЦ в совокупности составляют порядка 50 миллиардов долларов, которые хранятся в иностранных банках. Средства будут заморожены, если Запад введет новые санкции. Такая вероятность существует – средства ЦБ в размере 300 миллиардов евро уже заморожены.
ЦБ установил официальные курсы валют на 30 июля – 1 августа: доллар за 61,3 рубля и 62,5 руб. – за евро, передает телеканал МИР24.
Огонь охватил хостел
Дипломат объяснила подозрительную активность на Западе