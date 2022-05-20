Европе нужно радикальное решение по российскому топливу

Петр Порошенко считает, что принятых на Западе мер против России на фоне спецоперации недостаточно – по стране нужно ударить решительно и в самый короткий срок. Своим мнением он поделился в авторской статье для американского издания Politico.

Бывший президент Украины считает, что первым шагом в этом направлении должно стать перекрытие нефтепровода "Дружба", который поставляет топливо в Венгрию, Чехию и Словакию, Польшу и Восточную Германию. Это, написал он, станет переломным моментом в конфронтации между Россией, Украиной и Западом, и позволит "ударить по самому больному месту" российских властей.

Порошенко заявил, что это послало бы "мощный сигнал Путину" о том, что дружбы с российским государством больше не может быть. Он сообщил, что нужно серьезно заняться торговлей российской нефтью на международном рынке. Запрета на заход танкеров из России в западные порты недостаточно, нужно более строго контролировать происхождение нефти, транспортируемой в Европу.

Экс-лидер подчеркнул, что многие европейцы могут не захотеть отказаться от комфортной жизни, которая обеспечивается от части российскими энергоносителями, однако сделать это, по его мнению, необходимо, поскольку России нужно противодействовать в полной мере.

Нефтепровод "Дружба" позволяет экономике Украины получать за транзит топлива около 1,5 млрд долларов. Контракт страны подписали в 2019 году на 10 лет.