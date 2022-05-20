Во время выхода солдат ВСУ на "Азовстали" раздались взрывы

Во время выхода солдат ВСУ на "Азовстали" раздались взрывы
Фото: V Ictor/XinHua/www.globallookpress.com
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Выйти осталось последней группе военных

Сдача в плен украинских солдат и бойцов нацбатальона, с марта пребывающих внутри катакомб "Азовстали", продолжается. Всего вышло около 2 тысяч военных, на очереди – последняя группа. Как рассказал командир батальона "Восток", отвечающего за операцию, Александр Ходаковский на территории завода раздались звуки взрывов. 

"Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым", – написал он.

По его мнению, так противник решил уничтожить что-то ценное, что находилось на территории комбината – это не должно попасть в руки российским солдатам. 

Ранее корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова сообщила, что с "Азовстали" вышли командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волына" Волынский, замкомандира запрещенного в России "Азова" Святослав "Калина" Паламар, а также командир нацформирования Денис Прокопенко.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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