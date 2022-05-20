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Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью по поводу трехлетия с момента инаугурации. В нем он впервые рассказал, как Украина пыталась совершить операцию о разблокировке "Азовстали". Его слова передает "Политика страны".
Президент заявил, что помощь пытались переправить по воздуху – довезти до находящихся там солдат и мирных жителей пропитание, лекарства и забрать раненых, однако сделать этого никак не удавалось. Летчики даже не могли приблизится к территории завода.
"Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. <...> Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства", – рассказал он.
Зеленский отметил, что воздушных коридоров к комбинату не было из-за мощных российских ПВО. Помимо этого вокруг ситуации с "Азовсталью" происходило множество вещей – Киев, по его словам, активно пытался помочь, но сделать этого не мог. Официально сообщать об этом было тоже нельзя.
Сегодня, 20 мая, с территории "Азовстали" вышли все военные и бойцы нацбатальона. Об этом сообщала журналист Маргарита Симоньян, информацию подтвердили в Минобороны России. Всего сдалось 2 439 военных. По словам главкома "Востока", перед выходом последней групп внутри комбината были слышны взрывы.
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