"Много людей погибло": Зеленский выступил с важным заявлением по "Азовстали"

"Много людей погибло": Зеленский выступил с важным заявлением по "Азовстали"
Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Территорию завода полностью освободили российские военные

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью по поводу трехлетия с момента инаугурации. В нем он впервые рассказал, как Украина пыталась совершить операцию о разблокировке "Азовстали". Его слова передает "Политика страны". 

Президент заявил, что помощь пытались переправить по воздуху – довезти до находящихся там солдат и мирных жителей пропитание, лекарства и забрать раненых, однако сделать этого никак не удавалось. Летчики даже не могли приблизится к территории завода.

"Очень большое количество людей погибло – наших летчиков. <...> Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства", – рассказал он.

Зеленский отметил, что воздушных коридоров к комбинату не было из-за мощных российских ПВО. Помимо этого вокруг ситуации с "Азовсталью" происходило множество вещей – Киев, по его словам, активно пытался помочь, но сделать этого не мог. Официально сообщать об этом было тоже нельзя. 

Сегодня, 20 мая, с территории "Азовстали" вышли все военные и бойцы нацбатальона. Об этом сообщала журналист Маргарита Симоньян, информацию подтвердили в Минобороны России. Всего сдалось 2 439 военных. По словам главкома "Востока", перед выходом последней групп внутри комбината были слышны взрывы. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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