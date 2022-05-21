Зеленский придумал хитрый способ завладеть активами РФ

Зеленский придумал хитрый способ завладеть активами РФ
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
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Киев предложил учредить специальный фонд для "компенсации"

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с предложением, которое адресовал иностранным государствам. Так, Киев нацелен на заключение многостороннего договора, который бы позволил конфисковать активы Российской Федерации за рубежом и передать их в распоряжение Украины и остальных стран.

Глава государства в своем видеообращении уточнил, что каждая страна, таким образом, может  "получить компенсацию своих потерь". На основе подобного договора средства и имущество РФ в юрисдикциях стран-партнеров Украины необходимо арестовать или заморозить – чтобы затем направить в специально созданный для этого фонд.

"Это будет точно справедливо", – считает Зеленский.

В офисе Зеленского ранее заявляли, что Киев испытывают проблемы с получением доступа к замороженным за рубежом активам Российской Федерации, а потому нацелены на создание "легитимного международного механизма", который бы позволил завладеть средствами.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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