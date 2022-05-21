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Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с предложением, которое адресовал иностранным государствам. Так, Киев нацелен на заключение многостороннего договора, который бы позволил конфисковать активы Российской Федерации за рубежом и передать их в распоряжение Украины и остальных стран.
Глава государства в своем видеообращении уточнил, что каждая страна, таким образом, может "получить компенсацию своих потерь". На основе подобного договора средства и имущество РФ в юрисдикциях стран-партнеров Украины необходимо арестовать или заморозить – чтобы затем направить в специально созданный для этого фонд.
"Это будет точно справедливо", – считает Зеленский.
В офисе Зеленского ранее заявляли, что Киев испытывают проблемы с получением доступа к замороженным за рубежом активам Российской Федерации, а потому нацелены на создание "легитимного международного механизма", который бы позволил завладеть средствами.
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