Многое взято нацбатом у боевиков из Ближнего Востока и Третьего рейха

Националисты из "Азова"*, совершавшего военные преступления, выбрали для себя нацистские символы, использовавшиеся Третьим рейхом в Германии. По словам военного историка Никиты Буранова, азовцы решили пользоваться "черным солнцем", которое расположено на полу в главном зале Вевельсьурга – оно когда-то служило символом танковой дивизии гитлеровцев.

Основную часть времени "Азов" занимал позицию на южном участке в ДНР – он и противостоял, по большому счету, с той стороны ополчению республики. За нацистами замечены пытки, убийства пленных с акциями вандализма к советским памятникам. Долгие годы эти боевики воспитывались по системе ИГ*.

Подобная система, указал историк, подразумевает целых четыре стадии психологической обработки. Применялись методы по нейролингвистическому программированию. На самой Украине выпускали множество книг исключительно для "Азова", который считал себя элитой, достойной привилегированного статуса.

"Брошюры, агитационные материалы, серия книг как обустроить Украину и дальше жить – с заделом, что будущая элита будет обустраивать ее. Полк, в целом – один из самых боеспособных и духовитых в подразделении. Один из самых оснащенных полков. Но это подразделение разбито. Можно считать это победой", – высказался историк.

Как пишет "Пятый канал", в Житомирской области уничтожили целую партию западного вооружения, которое должно было достаться ВСУ. Удар нанесли ракетами "Калибр" с борта фрегата Черноморского флота.

*запрещено в РФ