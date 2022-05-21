Достаточно лишь "положить на бумагу" мысли главы государства - и текст готов, утверждает Елена

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена Зеленская сообщила, что супруг, вполне логично, не пишет лично тексты для своих выступлений. Как у любого главы государства, у лидера Незалежной есть команда спичрайтеров.

Супруга президента уточнила, что не имеет возможности ознакомиться с текстом выступления заранее. Да и сам Зеленский не всегда "очень рано видит все тексты".

"Он всегда сообщает спичрайтерам, что хочет сказать: тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые лишь нужно положить на бумагу", – объяснила Елена одному из местных телеканалов.

Украинские политики утверждают, что Зеленский всегда прислушивается к мнению супруги, которая остается довольно непубличным человеком. Об этом рассказывал бывший глава офиса президента Андрей Богдан. В офисе даже сообщали, что Елена не давала советов супругу, однако свою позицию всегда достаточно корректно высказывала, не комментируя, однако, политические решения публично. Хотя однажды во время выступления запуталась в ценах на скумбрию, после чего начала рассыпаться в заявлениях перед соотечественниками.