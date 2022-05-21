О капитуляции самого боеспособного нацбата услышат все, считает специалист

Министерство обороны России подтвердило факт взятия под контроль сил РФ комбината "Азовсталь" со сдачей в плен боевиков нацбата "Азов"* (в отношении формирования в России заведены уголовные дела). Открытый вопрос – куда дальше пойдут российские войска.

С 16 мая в плен сдались порядка 2 с половиной тысяч боевиков. С поднятыми руками 20 мая вышла группа в составе 531 боевика. А командира "Азова" увезли на отдельном бронеавтомобиле – чтобы не допустить самосуд со стороны жителей Мариуполя.

Как указал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, Киев постоянно обещает своему населению и армии невозможное. "Деблокада" Мариуполя осталась лишь на уровне заявлений, которым украинские власти не собирались следовать.

Сдача "Азовстали" – переломный момент, который отразится на сопротивлении ВСУ в дальнейшем. Когда информация о сдаче командира нацбата дойдет до остальных бойцов в украинских частях, эффект будет совершенно неожиданным для Банковой. Моральный дух попрощается со своими носителями – противник точно станет сговорчивее, ведь умирать не хочется никому.

"Россия старается сделать все, чтобы о сдаче "Азова" узнали на всей Украине. Чтобы последовали примеру нацбата и сдались", – пояснил спикер.

Освобождение "Азовстали" уничтожает противника не только морально – успешное проведение операции позволило достичь стратегического результата, позволяющего ВС России усилить актуальные направления, которые необходимо укрепить.

"Под Соледаром нужны новые бойцы. В направлении Николаева начались позиционные столкновения. Там тоже нужно усиление", – считает специалист.

Ранее военный историк рассказал о системе подготовки "Азова".