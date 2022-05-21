Сдача "Азова"* морально уничтожит ВСУ - военный эксперт

Сдача "Азова"* морально уничтожит ВСУ - военный эксперт
Cover Images/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина обратилась к Зеленскому с просьбой
О капитуляции самого боеспособного нацбата услышат все, считает специалист

Министерство обороны России подтвердило факт взятия под контроль сил РФ комбината "Азовсталь" со сдачей в плен боевиков нацбата "Азов"* (в отношении формирования в России заведены уголовные дела). Открытый вопрос – куда дальше пойдут российские войска.

С 16 мая в плен сдались порядка 2 с половиной тысяч боевиков. С поднятыми руками 20 мая вышла группа в составе 531 боевика. А командира "Азова" увезли на отдельном бронеавтомобиле – чтобы не допустить самосуд со стороны жителей Мариуполя.

Как указал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, Киев постоянно обещает своему населению и армии невозможное. "Деблокада" Мариуполя осталась лишь на уровне заявлений, которым украинские власти не собирались следовать.

Сдача "Азовстали" – переломный момент, который отразится на сопротивлении ВСУ в дальнейшем. Когда информация о сдаче командира нацбата дойдет до остальных бойцов в украинских частях, эффект будет совершенно неожиданным для Банковой. Моральный дух попрощается со своими носителями – противник точно станет сговорчивее, ведь умирать не хочется никому.

"Россия старается сделать все, чтобы о сдаче "Азова" узнали на всей Украине. Чтобы последовали примеру нацбата и сдались", – пояснил спикер.

Освобождение "Азовстали" уничтожает противника не только морально – успешное проведение операции позволило достичь стратегического результата, позволяющего ВС России усилить актуальные направления, которые необходимо укрепить.

"Под Соледаром нужны новые бойцы. В направлении Николаева начались позиционные столкновения. Там тоже нужно усиление", – считает специалист.

Ранее военный историк рассказал о системе подготовки "Азова".

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей