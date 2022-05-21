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Жители Украины устроили сбор подписей для петиции по отмене запрета на выезд из страны, который распространяется на мужчин мобилизационного возраста. Как отмечает источник, лишь за три дня петиция собрала необходимое количество подписей – свыше 25 тысяч – для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.
Авторы просят Киев отменить запрет, действующий в отношении мужчин возрастом от 18 до 60 лет, а также призывать во время мобилизационной кампании добровольцев в первоочередном порядке.
Вместе с тем Зеленского просят принять меры, нацеленные на ужесточение работников военкоматов и пограничных погранпунктов из-за коррупции.
С 24 февраля на Украине действует режим военного положения. 25 числа Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, постановив осуществлять призыв военнообязанных и резервистов, а также с привлечением транспортных средств для нужд ВСУ и силовых структур.Ранее президент Украины сообщил, что намерен обратиться к европейским странам с предложением об учреждении специального фонда для перечисления средств из замороженных за рубежом активов РФ.
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