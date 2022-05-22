Зеленский послал сигнал России о готовности пойти на уступки - СМИ

Зеленский послал сигнал России о готовности пойти на уступки - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президент намекнул, что готов договариваться о мире

Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам по поводу третьей годовщины своей инаугурации послал России сигнал. К такому выводу пришла журналистка The New York Post Айлин Эй Джей Коннелли. Ее слова приводит "ПолитРоссия". 

Внимание она обратила на заявления украинского президента о том, что российской армии удалось далеко продвинуться в Донбассе, а также, что конфликт в любом случае придется решать дипломатичемким путем.

Напомним, Зеленский сказал, что концовка российской спецоперации точно будет заключаться в дипломатии из-за того, что некоторые проблемы между сторонами нельзя решить другим другим путем. При этом он отметил, что их формат будет гибридным, поскольку Киев хочет вернуть все, а Москва "хочет ничего не отдать". 

Американская журналистка полагает, что так глава Украины намекнул российским властям о своей готовности пойти на территориальные уступки. Об этом, по ее словам, может свидетельствовать и последнее решение Джо Байдена выделить Киеву 40 млрд долларов, половина из которых предназначается для военнных нужд. 

Документ был подписан лидером в необычных условиях – его отправили в Сеул, пока Байден был там с рабочим визитом, чтобы принять законопроект как можно скорее. Вероятно, так глава США попытался не допустить решения украинской проблемы путем дипломатии. 

Источник: ПолитРоссия
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