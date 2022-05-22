Советник Зеленского описал положение ВСУ словом "задница"

Советник Зеленского описал положение ВСУ словом "задница"
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Силы военных истощены, имеются трудности со снабжением

Алексей Арестович оценил военную ситуацию, которая складывается в Донбассе. По его словам, сложнее всего украинской армии приходится в направлении Попасная-Бахмут. Его слова приводит Telegram-канал "Политика страны". 

Как сообщает "Военный обозреватель", российские войска пресекли границу ЛНР и ДНР несколько дней назад, однако украинская сторона этого не подтверждала. Сейчас представитель Зеленского не только подтвердил это, но и отметил успешное наступление ВС РФ. 

"Где самая напряженная задница? Это Попасная, в сторону Бахмута туда. И, условно говоря, еще чуть юго-западнее. <...> В принципе, учитывая степень истощения наших войск и проблематику, которая там существует, связанную со сложностью снабжения, связанную с тем, что нет сил, поскольку люди в непрерывных боях, ситуация там складывается для нас неприятная", – заявил Арестович.

Советник президента Украины добавил, что российская армия замыкает кольцо в Северодонецке, создавая котел и пытаясь окружить ВСУ.

Источник: Политика страны
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