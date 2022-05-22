Находка подтвердила опасения ВС РФ

Глава батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что во время работ на "Азовстали" российские военные обнаружили спутниковый телефон ОБСЕ, который использовали украинские солдаты. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Военный отметил, что в ДНР давно подозревали, что европейская организация оказывает содействие украинской стороне.

"Мы были уверены, что их камеры, обильно разбросанные по линии боевого соприкосновения якобы для контроля за соблюдением режима тишины, на самом деле передают противнику информацию о наших действиях", – написал он.

Напомним, в конце апреля специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ объявила об окончательном закрытии специальной мониторинговой миссии на Украине. Мандат на продолжение деятельности в ДНР и ЛНР не был продлен. По словам представителей организации, продолжить работу не позволила "позиция России".

В республиках заявляли, что миссия передавала разведданные Киеву.