Поедут воевать с Россией: эксперт раскрыл смысл нового договора Польши и Украины

Поедут воевать с Россией: эксперт раскрыл смысл нового договора Польши и Украины
Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Ряды ВСУ могут пополнить поляки

Сегодня, 22 мая, во время визита в Киев польского президента Анджея Дуды между странами было подписано соглашение об упрощении порядка пересечении взаимной границы и установлении особого статуса для граждан Польши на Украине. Политолог Тимофей Бордачев рассказал, для чего стороны могли пойти на такой шаг.

Особый статус поляков, по его словам, направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России. При этом ни НАТО, ни сама Польша напрямую в конфликт вовлечены не будут. 

Эксперт заявил, что сейчас среди поляков много желающих повоевать с российской армией – как среди гражданского населения, так и военного. 

"Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве", – приводит его слова "Взгляд".

Также это позволит обезопасить поляков, если они попадут в плен: обращаться с ними будут не как с наемниками, а как с военнопленными. 

Бордачев считает, что так украинские власти отдельно решают для себя важную проблему нехватки человеческого ресурса в противостоянии с ВС РФ. По его оценкам, чтобы повоевать с Россией на Украину может приехать от 50 до 100 тысяч человек. 

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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