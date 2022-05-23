Перед выходом с "Азовстали" боевики устроили очередную подлость

Перед выходом с "Азовстали" боевики устроили очередную подлость
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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"Доблестные" вояки не желают платить по счетам

На днях завершился важный этап российской спецоперации по демилитаризации и денацификации украинского государства. Наконец-то на поверхность подземелья вышли засевшие на мариупольском заводе "Азовсталь" боевики. Однако перед капитуляцией вояки постарались максимально напакостить тем, кому предстоит разбираться в их преступлениях.

Несмотря на громкие заверения в том, что в рядах национальных батальонов Незалежной служат "настоящие мужчины" – боевики постоянно подчеркивали свою военную элитность и готовность отдать жизнь за захватившую их умы зловещую идею – всем им пришлось позорно сдаться.

Более того,  передовики нацистской мысли – печально известный батальон "Азов"*, перед тем, как поднять белые флаги, постарался максимально скрыть следы своих зверств против мирных жителей, отмечает издание URA.RU.

С этой целью боевики спешно уничтожали улики, которые доказывают их причастность к страшным издевательствам над простыми жителями Украины, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Трусливые азовцы* подрывали цифровые носители для того, чтобы будущему следствию было сложнее установить, на какие страшные преступления их толкнула нацистская идеология.

*организаций запрещена на территории России

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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