Приютившая украинку пара не смогла справиться с испытанием

Приключения украинских беженцев за границей достойны экранизации или, как минимум, добротной книги, в которой будут собраны курьезные случаи. В то время, как страшно пострадавшие от действия незалежных боевиков жители Донбасса с трудом пытались сохранить жизнь на родных территориях, некоторые украинские граждане с большим рвением отправились осваивать зарубежные земли. Так, бегство гарной украинки из Львова привело к крушению британской семьи.



Любопытно, что украинской красотке потребовались считанные дни для того, чтобы разрушить десятилетний брак британцев. Трудившаяся в IT-сфере гражданка Незалежной по имени София решила покинуть родной Львов и искала приют у сердобольных иностранцев. На помощь дивчине пришло семейство из Западного Йоркшира.

28-летняя британка Лорна и ее супруг Энтони позволили 22-летней расхитительнице сердец жить в их доме, сообщает телеканал "360". В итоге чары украинской обольстительницы заставили брак длиною в 10 лет развалится. При этом у мужчины, который не смог устоять перед прелестями украинки, в отношениях с брошенной Лорной появились двое детей.

Когда разъяренная британка потребовала украинку покинуть ее разрушенное гнездышко, Энтони объявил, что уходит вместе с Софией, так как между ними возникла "невероятная связь", отмечает издание РИА ФАН.