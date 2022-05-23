Сдача засевших на заводе боевиков поставила точку в важном этапе

Капитуляция заблокированных на мариупольском комбинате "Азовсталь" боевиков стала важной вехой в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства. Наконец-то город Мариуполь окончательно освобожден от украинских силовиков. Вместе с тем, как обратили внимание в Крыму, теперь также изменился статус Азовского моря.



Освобождение Мариуполя от Вооруженных сил Украины и национальных батальонов позволило снять оккупацию с южной части Донецкой народной республики, отметил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает телеканал "360".

Таким образом, стратегически важное Азовское море стало морем совместного пользования Российской Федерации и молодой Донецкой народной республики, передает слова крымского политика телеканал RT.

Мурадов добавил, что после освобождения южных земель Запорожской и Херсонской областей власти этих территориальных единиц определятся со своим будущим и, с высокой долей вероятности, киевский режим полностью потеряет выход к Азовскому морю.

К слову, ранее стало известно о том, что украинские боевики перед выходом с "Азовстали" устроили очередную подлость.