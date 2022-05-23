Киев легализует захват собственной страны

Действующая администрация в Киеве решила распродать "незалежность" Украины, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на предложение президента страны Владимира Зеленского наделить граждан Польши на Украине особым правовым статусом.

Такие меры, убеждена Захарова, говорят о том, что Киев де-факто решил "легализовать захват" Украины. Законопроект, аналогично польской стороне в отношении украинцев-беженцев, приравнивает поляков к гражданам Украины.

Подобное явление, иначе как "казусом" украинского суверенитета, язык назвать не подвернется, считает дипломат. Горькая ирония заключается в том, что сам гарант передает населению другой страны права на территории его Родины, не вводя тех в статус граждан Украины.

Главный вопрос для Банковой теперь, добавила российская чиновница, заключается не в сохранении суверенита, а в том, кому его отдать. Таким образом, действующая власть в лице Владимира Зеленского и его команды легализует захват собственной страны.

А политолог Тимофей Бордачев уверен, что подобный законопроект в перспективе призван обеспечить участие польской стороне в конфликте против Российской Федерации.