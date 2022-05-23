Намек Пекина был вполне ясен, считают американские дипломаты

Член палаты представителей США из республиканской партии Майкл Маккол заявил, что выступление украинского лидера Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе, прошедшем накануне, встретили с аплодисментами. Однако делегация Китайской Народной Республики откзалась присоединяться к овациям, после чего и вовсе решила покинуть зал.

Как отмечает источник, все присутствующие аплодировали. Китайские делегаты оказались исключением – все это время они просидели, а затем вышли из зала. Американский дипломат продемонстрировал журналистам фото, на котором китайские делегаты сидят в окружении людей, присоединившихся к овациям.

Как считает Маккол, тем самым Пекин послал украинской стороне четкий сигнал, говорящий о том, что китайская сторона не поддерживает Киев.

Во время выступления на форуме Зеленский вновь призвал лидеров государств принять участие в восстановлении Украны, а также ввести эмбарго на российскую нефть, блокировать банки РФ и ее IT-сектор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя в ходе диалога с главой немецкого Минобороны Кристиной Ламбрехт, потребовав у той поставить Незалежной боевые припасы, либо же признать "бессилие Берлина".