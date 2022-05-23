Местная администрация пополняет обменный фонд

Глава "Национального благотворительного фонда", генерал-лейтенант Владимир Носов высказался по поводу приговора, вынесенного Соломенским районным судом Киева в отношении российского военнослужащего В. Шишимарина.

23 мая украинский суд приговорил россиянина к пожизненому сроку, обвинив в нарушении законов и обычаев войны. Местные следственные органы утверждают, что Шишимарин якобы причастен к убийству мирного жителя Сумской области.

Правдивость украинского следствия при вынесении приговора неизвестна, указал Носов. Осудили россиянина по 438-й статье украинского УК. Можно обратить внимание на поведение украинских националистов, издевавшихся над российскими военнопленными – и в противовес обратить внимание на то, как с ними обращаются военнослужащие РФ, предоставившие медпомощь.

Эксперт считает, что в отношении пленных украинских военных необходимы более суровые меры. А украинские судебные органы выполняют политический заказ Киева.

Иностранные наемники, приехавшие на Украину испытать судьбу, жалуются на уровень коррупции в рядах ВСУ – в украинской армии недостает бронежилетов и лекарств, пока власти делают откаты и выполняют политические заказы, поступающие "сверху".