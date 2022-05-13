"Пушечное мясо": западные наемники заявили о тотальном превосходстве ВС РФ и главном пороке ВСУ

"Пушечное мясо": западные наемники заявили о тотальном превосходстве ВС РФ и главном пороке ВСУ
Фото: www.pixabay.com
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Прибывшие из других государств вояки рассказали о своих впечатлениях от службы на стороне киевского режима. Оказалось, что наемники вовсе не в восторге от выбранной ими сферы деятельности. Причиной такого недовольства стало то, что российские войска имеют очевидное превосходство на поле боя.

Расстроенными чувствами поделился британский морпех в отставке, который принимал активное участие в боевых действиях на территории Киевской области, пишет интернет-издание URA.RU. Вояка из британского королевства отметил, что несмотря на разного рода россказни о российской армии, в ее рядах сражаются настоящие профессионалы, обеспеченные современным оружием.

В свою очередь, наемник из США по имени Майкл указал на главный порок Вооруженных сил Украины. В рядах ее формирований буйным цветом цветет коррупция, из-за чего обычным воякам не хватает бронежилетов и лекарств.

"Попав ни к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом", – добавил Майкл.

Американец объяснил, что часто люди гибли под огнем своих соратников из-за плохой коммуникации между военными, отмечает издание "Общественная служба новостей".

К слову, недавно полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, где может состояться генеральное сражение на Украине.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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