Проект помощи Незалежной заблокирован

Вашингтонская администрация прикладывает огромные усилия для того, чтобы под завязку накачать украинское государство мощным вооружением. Однако далеко не все поддерживают стремление США отправить кучу денег в карман представителей киевского режима.



Так, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол накануне наложил вето на принятие верхней палатой конгресса Соединенных Штатов Америки проекта о предоставлении доппомощи Киеву на огромную сумму, сообщает телеканал "360".

Речь идет о действительно внушительном транше – почти 40 миллиардах долларов. Объясняя свое решение, американец подчеркнул, что нельзя спасать украинское государство, обрекая на крах американскую экономику. Слова здравомыслящего конгрессмена передает канал RT.