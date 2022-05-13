Недовольных властью людей пытаются лишить связи с источниками информации

Причисляющая себя к "просвещенной" Европе Украина продолжает поражать мировую общественность особым подходом к пониманию термина "свобода слова". Дошло до того, что украинские силовики начали отнимать у недовольных киевским режимом людей телевизоры.



Речь идет об оборудовании, которое может вести трансляцию российских каналов. Почетная обязанность проводить рейды по квартирам одесситов возложена на плечи бравой полиции этого города и боевиков теробороны, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Такой информацией с журналистами поделился источник в силовых структурах нашей страны. Информатор сообщил, что данные меры начали применять из-за заметного роста критики со стороны одесситов в адрес представителей киевского режима. Сейчас условия жизни местных жителей серьезно ухудшились.

Более того, украинские стражи порядка продолжают вычислять и проводить задержания пророссийски настроенных жителей, добавляет телеканал "360".

К слову, недавно западные наемники поделились своими впечатлениями от участия в боях на стороне украинского государства. Иностранные вояки раскрыли главный порок Вооруженных сил Украины.