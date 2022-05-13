Засевшие на заводе нацисты полностью отрезаны от внешнего мира

Ситуация вокруг крупнейшего мариупольского завода "Азовсталь" продолжает оставаться важнейшим событием в повестке украинского конфликта. Многие ждут, когда азовцы* сложат оружие и покинут территорию предприятия. Также большой интерес вызывает вопрос, кто из иностранных "гостей" прячется вместе с украинцами. Известный военный эксперт Игорь Коротченко сделал прогноз о возможных сроках сдачи боевиков.



Главред журнала "Национальная оборона" напомнил, что на сегодняшний день нацисты и украинские силовики находятся в полной блокаде. Как долго они смогут обороняться, зависит от того, сколько на складах в катакомбах осталось продуктов и боеприпасов.

"Когда и то, и другое закончится, им останется или выйти с белым флагом, или кончать с собой", – подчеркнул опытный эксперт.

По оценкам специалиста, до момента капитуляции нацистов может пройти от нескольких недель до полутора-двух месяцев. Коротченко напомнил, что Кремль принял стратегическое решение отказаться от штурма завода, так как заботится о жизни российских солдат и офицеров.

К слову, недавно стало известно, что киевские власти придумали новый способ вызволить засевших на мариупольском предприятии боевиков. В Незалежной задумали провести обмен.

*организация запрещена в РФ