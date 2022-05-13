Судьба нацистов предрешена

Происходящее на территории крупнейшего мариупольского завода "Азовсталь" находится в зоне внимания всего международного сообщества. Все ближе становится день, когда засевшие в катакомбах нацисты должны будут сдаться. О том, какой стратегии боевых действий придерживаются российские бойцы при поддержке группировок Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



Высокопоставленный эксперт напомнил, что ранее было принято решение отказаться от штурма предприятия. Теперь союзные войска придерживаются тактики "сдавливания" противника. В то же время бойцы РФ и ЛДНР улучшают позиции войск. Как отметил Басурин, такую тактику можно назвать "удавкой", которая неумолимо затягивается на шее боевиков.

"Сдавливание, удавка – назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, где они из подвалов могли вылезать", – отметил Басурин.

Также наши военные активно уничтожают огневые точки противника. При этом нельзя говорить о "зачистке" украинских нацистов, так как такая тактика ведения боя подразумевала бы проникновение в подвалы предприятия, что сейчас не осуществляется.

К слову, ранее опытный военный эксперт озвучил срок капитуляции засевших на "Азовстали" боевиков.