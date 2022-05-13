Болгары своеобразно представляют себе женщин Незалежной

Большую шумиху произвело появление необычной скульптуры под названием "Крик украинской матери" на территории Болгарии. Странный монумент расположился в Княжеском саду Софии. "Кричащая украинка" стоит прямо напротив памятника советским освободителям Болгарии.



Удивительное изваяние представляет собой женщину с широко открытым в крике ртом. "Незалежная мать" одета в ночную сорочку, по всей видимости, разорванную по бокам – ноги женщины оголены. Особенности фигуры говорят о том, что украинка подарила жизнь и вскормила грудью несколько детей. На ее лице запечатлен ужас, взгляд устремлен куда-то ввысь.

В интернет-пространстве начали активно обсуждать причудливую работу болгарских мастеров. Некоторым пользователям социальных сетей показалось, что женщина больше похожа на "помесь инопланетянина и орка из Мордора".

Другие прямо написали, что считают эту работу "самым уродливым изваянием из всех увиденных в жизни". Кто-то признался, что испытывает несварение желудка из-за вида странной дамочки.

"Хорошо, что я прочитал, что это такое, иначе подумал бы, что это очередная версия "Чужого", – отметил один из интернет-пользователей.

К слову, недавно украинские беженцы показали свое агрессивное лицо на территории Польши. Там избили и зарезали местного жителя.