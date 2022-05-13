Страшный инцидент произошел в Варшаве

В социальных сетях большой резонанс получила трагедия, случившаяся на территории польского государства. Там толпа подвыпивших беженцев с Незалежной напала на местного жителя. Несчастного поляка сначала жестоко избили, а затем зарезали.



Как сообщают журналисты "Царьграда" со ссылкой на информацию, распространившуюся в социальных сетях, житель Польши отдал свою жизнь, так как решил заступиться за девушку. Пьяные украинцы начали приставать к незнакомке и проигнорировали ее отказ от общения.

Местный житель решил вступиться за несчастную девушку и сделал замечание дебоширам. В итоге беженцы из украинского государства напали на поляка, избили его руками, а также нанесли несколько ножевых ранений. По имеющейся информации, несчастный скончался практически на месте.

К слову, недавно журналисты "Пятого канала" рассказали леденящую душу историю о двух жительницах Донецкой народной республики, которых чуть не убили за русский язык. Их сосед внезапно стал поддерживать нацистов и обещал сжечь женщин заживо. Мужчина быстро перешел от слов к делу и поджег их жилище. Когда женщины покинули охваченный огнем дом, злодей стал их избивать. К счастью, на помощь жертвам агрессии пришли российские военные.