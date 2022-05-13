Германия отказалась признавать распространение нацизма на Украине

Германия отказалась признавать распространение нацизма на Украине
Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский озвучил условие для переговоров с Путиным
Канцлер ФРГ уверен, что никаких шовинистов в Незалежной нет

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвал коллегу принять меры, нацеленные на скорейшее прекращениее огня на территории Украины.

Пресс-служба немецкого правительства раскрыла подробности беседы политиков. Берлин утверждает, что стороны обговорили текущую ситуацию с продовольствием в мире, ставшую напряженной после специальной военной операции на Украине.

Однако канцлер ФРГ "однозначно отверг" заявления российской стороны о распространении нацизма на Украине и добавил, что в ситуации по Незалежной Россия "несет особую ответственность".

Разговор лидеров двух стран состоялся сегодня, 13 мая. До диалога с президентом Российской Федерации канцлер Германии поговорил 11 мая с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: Бундестаг ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей