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Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвал коллегу принять меры, нацеленные на скорейшее прекращениее огня на территории Украины.
Пресс-служба немецкого правительства раскрыла подробности беседы политиков. Берлин утверждает, что стороны обговорили текущую ситуацию с продовольствием в мире, ставшую напряженной после специальной военной операции на Украине.
Однако канцлер ФРГ "однозначно отверг" заявления российской стороны о распространении нацизма на Украине и добавил, что в ситуации по Незалежной Россия "несет особую ответственность".
Разговор лидеров двух стран состоялся сегодня, 13 мая. До диалога с президентом Российской Федерации канцлер Германии поговорил 11 мая с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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