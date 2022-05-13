Канцлер ФРГ уверен, что никаких шовинистов в Незалежной нет

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе телефонного диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвал коллегу принять меры, нацеленные на скорейшее прекращениее огня на территории Украины.

Пресс-служба немецкого правительства раскрыла подробности беседы политиков. Берлин утверждает, что стороны обговорили текущую ситуацию с продовольствием в мире, ставшую напряженной после специальной военной операции на Украине.

Однако канцлер ФРГ "однозначно отверг" заявления российской стороны о распространении нацизма на Украине и добавил, что в ситуации по Незалежной Россия "несет особую ответственность".

Разговор лидеров двух стран состоялся сегодня, 13 мая. До диалога с президентом Российской Федерации канцлер Германии поговорил 11 мая с украинским коллегой Владимиром Зеленским.