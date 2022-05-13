Киев готов к прямой связи, но на определенных основаниях

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к прямому диалогу с президентом Российской Федерации. Глава Незалежной выразил желание к переговорам с Владимиром Путиным без посредничества и ультиматумов.

Ранее в Кремле сообщали, что контакты между сторонами осуществляются на уровне делегаций, однако пока безрезультатно.

Зеленский заявил, что готов к переговорам с президеном РФ, однако "только с ним".

"Без его посредников любых. И на условиях диалога, не на условиях ультиматума", – высказался Зеленский для итальянских журналистов.

После начала специальной военной операции, которая проводится на Украине с 24 февраля, российская и украинская стороны провели несколько переговорных раундов, которые так и не привели Москву и Киев к значимым результатам. За два месяца Европейский союз ввел в отношении России беспрецедентные санкционные меры, найдя повод в событиях на Украине. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, теперь ЕС стоит рассматривать как "агрессивного игрока", передает "Радио 1".