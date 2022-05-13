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Денежные средства, которые американское правительство намерено направить на оказание поддержки для Киева и украинской армии – пустая трата колоссальных объемов, считает республиканец, член палаты представителей от Аризоны Пол Госар.
Политик указал, что в 2021 году Зеленский неведомым образом смог заработать порядка 100 миллионов долларов. Отсюда следует недвусмысленный вывод, считает республиканец: средства осядут в кармане действующего президента Украины и на этот раз.
По словам Госара, команда Джо Байдена развязала с РФ прокси-войну. Однако для Штатов однажды это окажется фатальной ошибкой. Вместо таких действий, указал республиканец, Белый дом должен заниматься внутренними проблемами: решать вопросы с государственным долгом, инфляцией и миграцией.
"Мы не должны посылать и цента", – считает сенатор.
Несколько дней назад палата представителей Конгресса одобрила для Украины пакет помощи на 40 млрд долларов. Однако в верхней палате законопроект был блокирован сенатором от Кентукки Рэндом Полом, заявившим, что Штаты не могут действовать в ущерб себе.
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