Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, обсудив текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве журналистам 13 мая.

Как отмечает источник, диалог состоялся по инициативе американской стороны. Коллеги затронули проблемы, касающиеся международной безопасности, включая текущую ситуацию на Украине.

Глава Пентагона, в свою очередь, призвал РФ к незамедлительному прекращению огня на Украине, указав на важность поддержки линии связи.