Впервые после спецоперации: Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Впервые после спецоперации: Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Стороны обсудили текущую ситуацию на Украине

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, обсудив текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве журналистам 13 мая.

Как отмечает источник, диалог состоялся по инициативе американской стороны. Коллеги затронули проблемы, касающиеся международной безопасности, включая текущую ситуацию на Украине.

Глава Пентагона, в свою очередь, призвал РФ к незамедлительному прекращению огня на Украине, указав на важность поддержки линии связи.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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