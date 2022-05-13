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Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, обсудив текущую ситуацию на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве журналистам 13 мая.
Как отмечает источник, диалог состоялся по инициативе американской стороны. Коллеги затронули проблемы, касающиеся международной безопасности, включая текущую ситуацию на Украине.
Глава Пентагона, в свою очередь, призвал РФ к незамедлительному прекращению огня на Украине, указав на важность поддержки линии связи.
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