Спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины - политолог

Спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины - политолог
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Ситуации, подобной сложившейся вокруг специальной военной операции на Украине, история еще не знала, поэтому аналогии выстраивать точно ни к чему, считает политолог Дмитрий Солонников. Ведь до сих пор ни одна ядерная держава не сталкивалась с тем, чтобы вокруг нее выстраивали международную коалицию, пока она сама ведет боевые действия в соседней стране.

Пока что реального выхода по завершению кампании не наблюдается, считает специалист. Украинская сторона уже объявила об отказе от всех соглашений и переговоров с РФ. Впрочем, Киев транслирует не собственную точку зрения, а посыл своих кураторов.

Для Штатов и союзников идеальный вариант заключается в превращении России в Югославию, которую они когда-то растоптали. Хотя у Югославии отсутствовал ядерный потенциал. Американцы его не хотели бы терять.

С другой же стороны, остановить спецоперацию сейчас точно не выйдет. И после выхода на границы ЛНДР остановиться невозможно. Один из крайних вариантов – продолжение специальной операции вплоть до выхода на западную границу Украины, до Львовской, Франковской и Закарпатской областей.

"Новая демаркация границ Украины, приведение изменений Конституции Украины новым руководством", – высказал предположение эксперт.

Подобный вариант не так далек от истины – учитывая то, как продвигаются боевые действия, он вполне вероятен, считает политолог.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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