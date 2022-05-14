Президент Украины сделал заявление

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 заявил, что Украина не видит серьезной угрозы со стороны Приднестровья. Как пишет Telegram-канал "Резидент", своим высказыванием президент отметил, что больше не планирует нападения на регион. К этому он пришел после данных, полученных от британской разведки.

Зеленский заявил, что, вслучае чего, атаку со стороны Приднестровья украинские солдаты смогут успешно отбить. Во-первых, российская армия там отрезана от РФ, поэтому подкрепления не будет. Во-вторых, из 15 тысяч солдат, по словам лидера Украины, воевать там способны от силы 3 тысячи – в этом он большой угрозы не видит.

"Запад не дал добро Украине начинать военную операцию против Приднестровья", – объясняют в Telegram.

По данным "Резидента", ранее Mi-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Россия готовит высадку десанта в Приднестровье если начнётся эскалация, а так же активизируется на южном фронте. Якобы в Крым уже перебрасывают для этих целей дополнительные силы армии, а Черноморский флот готовит операцию в Бессарабии. Поэтому британская разведка порекомендовала Зеленскому воздержаться от планов по атаке до усиления ВСУ новым вооружением.