Официальное письмо с просьбой отправили в Пекин

Родственники солдат нацбатальона "Азов"* обратились за помощью к Китаю. Они просят лидера Си Цзинь Пина стать посредником в переговорах по эвакуации украинских солдат, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Он просят, чтобы китайская сторона помогла организовать проведение процедуры экстракции, чтобы вывезти из в третью страну. Родные заявили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений".

По их словам, Пекин должен вмешаться в ситуацию с "Азовсталью", став миротворцем в процессе вывода военных с территории завода. Они отметили, что сейчас время счет идет на секунды.

"В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце", – заявили они.

Родные отметили, что можно вывести азовцев*, раненых и погибших в Турцию. Якобы согласие на это уже дал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Они заявили, что обращались за помощью, наверное, ко всем странам, кроме Китая – теперь пришла его очередь. Официальное письмо с просьбой от лица украинских властей уже было отправлено на имя китайского лидера.

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