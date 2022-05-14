Родные бойцов с "Азовстали" придумали новый способ их вызволить

Родные бойцов с "Азовстали" придумали новый способ их вызволить
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Официальное письмо с просьбой отправили в Пекин

Родственники солдат нацбатальона "Азов"* обратились за помощью к Китаю. Они просят лидера Си Цзинь Пина стать посредником в переговорах по эвакуации украинских солдат, сообщает украинское издание "Страна.ua". 

Он просят, чтобы китайская сторона помогла организовать проведение процедуры экстракции, чтобы вывезти из в третью страну. Родные заявили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений". 

По их словам, Пекин должен вмешаться в ситуацию с "Азовсталью", став миротворцем в процессе вывода военных с территории завода. Они отметили, что сейчас время счет идет на секунды.

"В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце", – заявили они.

Родные отметили, что можно вывести азовцев*, раненых и погибших в Турцию. Якобы согласие на это уже дал турецкий президент Реджеп Эрдоган. 

Они заявили, что обращались за помощью, наверное, ко всем странам, кроме Китая – теперь пришла его очередь. Официальное письмо с просьбой от лица украинских властей уже было отправлено на имя китайского лидера. 

*деятельность запрещена на территории России
Источник: Страна.ua
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