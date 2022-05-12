Украинские власти очень пекутся о судьбе кровавых боевиков

Происходящее на территории мариупольского завода "Азовсталь" находится в центре внимания всего мирового сообщества. Неожиданным образом о судьбе кровавых нацистов, заблокированных на территории этого предприятия, забеспокоились представители ряда "просвещенных" европейских государств. Киев также делает все возможное для того, чтобы вытащить карателей из западни. Так, на Украине придумали новые предложения по спасению нацистов.



Как сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей", киевские власти, в первую очередь, стремятся вытащить на поверхность катакомб тяжело раненых украинских боевиков. Выяснилось, что верховодцы Незалежной хотят обменять раненых нацистов на пленных российских военных.

Такой информацией поделилась украинская вице-премьер Ирина Верещук. Дама подчеркнула, что пока никаких договоренностей по этому поводу нет, передает издание URA.RU. Однако киевские власти бросят все силы на то, чтобы реализовать свою задумку и вытащить кровавых нацистов.

К слову, недавно российские военный нашли секретный выход с "Азовстали".