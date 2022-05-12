Вашингтон разработал специальную методичку

Власти США приняли решение снизить градус накала между Вашингтоном и Москвой. С этой целью американские верховодцы оставили украинское государство без своих разведывательных данных. Такую информацию распространяет авторитетное издание Washington Post.



Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", в разработанном документе указано, что Соединенным Штатам Америки запрещается передавать киевскому режиму подробные данные о местонахождении представителей военного руководства Российской Федерации.

При этом добавляется, что о нахождении офицеров нашей страны на территории украинского государства, американцы с удовольствием расскажут своим украинским приспешникам.