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Власти США приняли решение снизить градус накала между Вашингтоном и Москвой. С этой целью американские верховодцы оставили украинское государство без своих разведывательных данных. Такую информацию распространяет авторитетное издание Washington Post.
Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", в разработанном документе указано, что Соединенным Штатам Америки запрещается передавать киевскому режиму подробные данные о местонахождении представителей военного руководства Российской Федерации.
При этом добавляется, что о нахождении офицеров нашей страны на территории украинского государства, американцы с удовольствием расскажут своим украинским приспешникам.
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