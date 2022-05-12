Нервы бравых незалежных расшатаны до предела

Ситуация на территории украинского государства продолжает разворачиваться в соответствии с задачами, поставленными в рамках реализации специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Постоянные провалы украинской армии довели местных силовиков до истерического состояния. Теперь бравые незалежные готовы идти на любые уловки для того, чтобы покинуть занятую союзными войсками территорию.



Так, была раскрыта постыдная уловка украинских солдат, всеми силами старавшихся покинуть освобожденные земли Луганской народной республики. Речь идет о городе Рубежное, перешедшем под контроль ЛНР. Как сообщил военный комендант населенного пункта с позывным Камброд, перепуганные украинцы дошли до того, что пытаются смешаться с местными жителями и строят из себя беженцев.

Хитроумные незалежные маскируются в гражданскую одежду и пытаются выдать себя за мирных местных жителей, мечтающих о судьбе беженца. Впрочем, как подчеркнул комендант, такие уловки обычно заканчиваются для махинаторов не лучшим образом. Украинских силовиков выводят на чистую воду и задерживают, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно, что киевские власти придумали новый способ вызволить нацистов с "Азовстали".