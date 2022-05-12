Кровавые нацисты очень переживают за свою судьбу

Несмотря на всю браваду и готовность беспощадно "уничтожать" русский мир, когда вопрос встал о собственных жизнях азовцев*, они резко изменили воинственную риторику. Заблокированные на мариупольском заводе "Азовсталь" боевики молят всех подряд о том, чтобы их вытащили из подземелья и защитили от карающей длани России. До смерти запуганные каратели дошли до того, что попросили о заступничестве представителя "другой планеты".



Таким лицом в понимании боевика национального батальона "Азов"* Сергея Волыны является известный американский бизнесмен Илон Маск. Именно миллиардера из США нацист попросил вступиться за попавших в собственную ловушку преступников.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное", – делится своими измышлениями оторвавшийся от реальности азовец*.

Волына объявил Маску, что сумел выжить в нечеловеческих условиях на "Азовстали", но теперь рассчитывает только на помощь Илона.

Впрочем, до этого украинские нацисты уже обращались с мольбой к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, папе Римскому и "всему мировому сообществу".

К слову, недавно стало известно, что киевские власти придумали новый способ вызволить нацистов с "Азовстали".

*организация запрещена на территории Российской Федерации.