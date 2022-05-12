Украинские власти продолжают действовать вне рамок международных норм

Люди, стоящие у штурвала Незалежной, давно позабыли о нормах международного права и действуют исключительно в собственных корыстных интересах. Так, сегодня, 12 мая, стало известно, что представители Службы национальной безопасности и обороны Украины приняли решение изъять расположенные на территории этого государства активы Сбербанка и ВЭБ.РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись на указе об изъятии на территории Незалежной имущества Российской Федерации.

Таким образом, будет полностью изъята собственность "Международного резервного банка", который принадлежит российскому Сбербанку. Также под незаконное присвоение подпадает имущество "Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка", находящегося во владении российской государственной корпорации ВЭБ.РФ.

Местное правительство, а также спецы Фонда гарантирования вкладов Незалежной должны в десятидневный срок принудительно изъять активы перечисленных компаний.