На территории Незалежной есть несколько "горячих точек"

Ситуация в украинском государстве продолжает быть основной темой международной повестки. Своими мыслями по поводу хода специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса поделился знаменитый военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.



Опытный эксперт подчеркнул, что спецоперация идет строго по плану. Баранец также озвучил, где, на его взгляд, может состояться главная битва. Как отметил отставной полковник, сегодня ожесточенные бои проходят на линии между Изюмом и Славянском. Баранец объяснил, что украинские силовики продолжают отчаянно сопротивляться, так как осознают, что в момент, когда Северная группировка российских войск сомкнется с Южной, силы ВСУ будут взяты в огромный котел.

"Там и может состояться генеральное сражение этой мощной украинской группировки с российскими войсками и корпусами ЛНР и ДНР", – отметил эксперт в беседе с журналистами "Радио 1".

Как подчеркнул Баранец, эта зона является самой горячей точкой спецоперации. Кроме того, серьезные боевые действия проходят на территории острова Змеиный в Черном море. В зоне между островом и берегами Румынии "помощники" украинцев из США пытались протащить мощное вооружение. Незалежные очень хотели вернуть себе возможность получать вооружение, поэтому осуществили бессмысленную атаку на остров.

"Это была серьезная мясорубка", – отметил Баранец.

Как резюмировал эксперт, наша страна выполнит все задачи, поставленные в рамках спецоперации по демилитаризации украинского государства.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные сбили беспилотник байрактар возле острова Змеиный, передает "Пятый канал".